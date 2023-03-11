11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da en aktif yanardağlardan Merapi'de patlama meydana geldi. Yanardağ, kül ve duman püskürttü.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:27
Takip Et

Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda patlama
+
Aa
-

Endonezya'nın Java Adası'nın merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 12.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Yanardağın 7 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü, 1.5 kilometrelik lav akışı gözlemlendiği aktarıldı.

Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlardan tehlikeli olarak belirtilen bölgedeki tüm faaliyetleri durdurmaları istendi.

Şu ana kadar kimsenin tahliye edilmediği belirtildi.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
5
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
6
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.