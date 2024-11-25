Endonezya'nın Sumatra Adası'nda heyelan ve sel: 16 ölü, 6 Kayıp

Kaynak: AA
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda heyelan ve sel: 16 ölü, 6 Kayıp

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda ani sel ve toprak kaymalarında 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Sumatra Adası'ndaki Karo bölgesinde ani sel ve heyelanların meydana geldiğini açıkladı.

Nadeak, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının birçok bölgede evleri yıktığını ve çiftlikleri tahrip ettiğini belirtti. Afetlerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nadeak, ikisi çocuk 6 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Nadeak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yetkililer, afetlerde onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

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