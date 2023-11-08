'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı

Dilan Polat'ın Enerci şarkısı son dönemlerde oldukça popüler oldu. Tutuklama kararından sonra, Temmuz'dan bu yana yaklaşık 96 milyon kişinin dinlediği parça tüm müzik platformlarından kaldırıldı.

'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı

HalkTv.com’da yer alan bilgilere göre; Dilan Polat'ın son dönemlerde rekor kıran 'Enerci' şarkısı tüm müzik platformlarından kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle birlikte 24 şüpheli yakalandı.

Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın olduğu, mahkemeye sevk edilen 12 kişi tutuklanarak cezaevine girdi.

Kara para aklama iddiasının perde arkası konuşulurken Dilan Polat'ın üç ay önce, 23 Temmuz 2023'te çıkardığı 'Enerci' şarkısı Türkiye'deki tüm müzik platformlarından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Polat'ın 'Enerci' adlı şarkısı Spotify, Deezer, Fizy ve Muud gibi müzik platformlarında kaldırıldı.

96 milyon kişinin dinlediği şarkıya bugünden itibaren yalnızca Dilan Polat'ın Youtube hesabından ulaşılabiliyor.

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