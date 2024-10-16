Enerji Bakanı Bayraktar, Çinli SPIC ile nükleer enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Enerji Bakanı Bayraktar, Çinli SPIC ile nükleer enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Devlet Elektrik Yatırım Firması (SPIC) yetkilileriyle Türkiye'nin nükleer ve yenilenebilir enerji planlarına ilişkin işbirliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Devlet Elektrik Yatırım Firması (SPIC) yetkilileriyle Türkiye'nin nükleer ve yenilenebilir enerji planlarına ilişkin işbirliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de SPIC Başkanı Liu Mingsheng ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmenin, nükleer ve yenilenebilir alanına yönelik olduğunu ifade eden Bayraktar, "Şirketin ülkemizde halihazırda devam eden yatırımları ile ülkemizin nükleer ve yenilenebilir enerji planlarına ilişkin işbirliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Son Haberler
Kahramanmaraş’ta hurdalık alev alev yandı
Kahramanmaraş’ta hurdalık alev alev yandı
Zaha’ya hocasından mesaj geldi
Zaha’ya hocasından mesaj geldi
Güveç 5 kişiyi hastanelik etti
Güveç 5 kişiyi hastanelik etti
33 yıl sonra aynı taktik! Özal da savaşı bahane ederek verginin peşine düşmüştü
33 yıl sonra aynı taktik! Özal da savaşı bahane ederek verginin peşine düşmüştü
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi