Enerji deviyle milyar dolarlık anlaşma masada. Rus gazına alternatif çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını genişletmek için çeşitli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini belirten Bakan Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı olmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Bakan Alparslan Bayraktar, bu hedef kapsamında ABD'li Exxon'la uzun vadeli bir anlaşma için masaya oturduklarını vurgulayarak anlaşma sağlanırsa Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG alacağını söyledi. Bakan Bayraktar, Exxon'la söz konusunu anlaşmanın süresinin ise 10 yıl olabileceğini belirtti.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için değişik enerji kaynaklarından gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Tedarikte güvenliği sağlamamız için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan da olabilir, İran da olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Gaz alımlarını rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun inşasında Rusya'yla işbirliği halinde olduklarını hazırlatarak, Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore’nin de önemli oranda ilgi gösterdiğini aktardı.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz çıkardığına, Güneydoğu'da da petrol çıkararak işlediğini belirten Bakan Bayraktar, 2024 yılı sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aramalarına da başlanacağını söyledi. Yürütülen bu iki projenin oyunun kurallarını değiştirebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.