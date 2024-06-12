Enerji içeceklerinin neden olduğu öldüren hastalıklar ortaya çıktı

Sabahın erken saatlerinde veya öğle yemeğinden sonra güne enerjiyle başlamak için enerji içeceklerine uzanmak cazip gelebilir. Fakat bilim insanları, bu popüler içeceklerin sadece enerji artışı sağlamadığını, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceğini ortaya koydu.

Marketlerde satılan enerji içecekleri, 150 mg'a kadar kafein içerebilir. Bu miktar, sütlü kahvenin neredeyse iki katı olmasıyla biliniyor. Özellikle ders çalışan gençler arasında oldukça popüler olan bu içeceklerin, kalp komplikasyonları, kanser riskinin artması ve hatta depresyon gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin yol açtığı tehlikeleri dört ana grupta sıralıyor:

1. Kalp Durması:

Doktorlar, genetik kalp hastalığı olan kişiler için enerji içeceklerinin hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Enerji içecekleri, kalbin elektrik sistemini bozarak aritmi olarak bilinen anormal kalp ritmi riskini artırabilir. Bu durum, uyku yoksunluğu, dehidrasyon, aşırı oruç ve elektronik sigara kullanımı gibi faktörlerle birleşince bazı hastalarda ani kalp durmasına yol açabilir.

2. Kolon Kanseri:

Enerji içecekleri sadece enerjinizi değil, kanser riskinizi de artırabilir. Bazı uzmanlar, içeceklerdeki yüksek şeker ve taurin seviyelerinin kolon kanseri riskini artırabileceğinden şüpheleniyor.

Taurin, zihinsel performansı ve enerjiyi artırmak için kullanılan bir amino asittir. Fakat bazı araştırmalar, taurinin kolorektal kanserli kişilerde bağırsaktaki zararlı bakterileri besleyip büyüttüğünü gösteriyor.

3. Uykusuzluk:

Fazla enerji içeceği tüketimi, uyku düzeninizi bozabilir. Haftada sadece birkaç kutu bile olsa enerji içeceği içmek, sağlığınızı etkileyecek kadar uyku kaybına neden olabilir. Enerji içeceklerinin yüksek kafein içeriği uykusuzluğun ana sebebidir. Çoğu popüler enerji içeceği 150 mg'a kadar kafein içerirken, 250 ml'lik bir fincan kahvede yaklaşık 90 mg kafein bulunur.

4. Depresyon:

Enerji içecekleri sadece kalp sorunlarına ve uykusuzluğa yol açmakla kalmaz, aynı zamanda intihar girişimlerindeki artışla da ilişkilendiriliyor.

Teesside Üniversitesi ve Newcastle Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, enerji içeceklerinin çocuklar üzerindeki etkisi incelendi.

21 ülkeden 9 ila 21 yaş arası 1,2 milyondan fazla gencin katıldığı araştırmada, enerji içeceği tüketen gençlerde anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları ve intihar girişimleri gibi zihinsel sağlık sorunlarının daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

Enerji içecekleri kısa vadede enerji ve konsantrasyon sağlayabilir. Fakat uzun vadede kalp hastalığı, kanser ve depresyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, enerji içeceklerini tüketmeden önce iki kere düşünmek ve sağlıklı alternatifler tercih etmek önemlidir.

Enerji içecekleri, çocuklar, hamileler ve emziren anneler için önerilmediği bildirildi.

Enerji içeceklerini alkol ile karıştırmak tehlikelidir.

Enerji içecekleri tükettikten sonra bol su içmek önemlidir.

Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, enerji içecekleri tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemli.