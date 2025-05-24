Enerji piyasası alev aldı! Doğal gaz ve elektrikte rekor artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 13 bin 489 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Piyasada toplam işlem hacmi 14 milyon 685 bin 316 liraya ulaştı. Bu tutar, önceki gün açıklanan 7 milyon 370 bin 594 liralık hacmin neredeyse iki katı oldu.

Doğal gazda ticaret miktarı 1 milyon 90 bin metreküpe çıkarken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 163 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 814 lira 81 kuruş olarak kaydedildi. Türkiye’ye dün toplam 107 milyon 351 bin 300 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen miktar ise 107 milyon 610 bin 179 metreküple bu rakamı geçti.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Spot elektrik piyasasında da hareketlilik dikkat çekti. İşlem hacmi bugün düne göre yüzde 30 düşerek 1 milyar 87 milyon 842 bin 711 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00–21.00 aralığında 3 bin 400 lira, en düşük ise saat 12.00'de 129 lira olarak belirlendi.

Aritmetik ortalama fiyat 1994 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1989 lira 68 kuruş oldu. Spot piyasada bugün megavatsaat başına en yüksek fiyat yine 3 bin 400 lira, en düşük fiyat ise 1000 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.