Enerji sektöründen dev iş birliği

Dünyanın en lider batarya üreticisi olan CATL ve IBT Solar, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında büyük bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştiren dünyanın lider batarya üreticilerinden CATL ve yenilikçi güneş enerjisi şirketi IBT Solar, Türkiye, BAE, Türki Cumhuriyetler ve Gürcistan gibi komşu pazarlarda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümleri sunmak üzere stratejik bir ortaklığa adım attıklarını açıkladı.

İki şirket arasında imzalanan anlaşma iş birliğinin resmi olarak başladığını ve stratejik hedeflere ulaşma sürecinde önemli bir adımı ifade ediyor.

Yapılan bu ortaklık, CATL'nin dünya çapında tanınan pil teknolojisi ve üretim yeteneklerini IBT Solar'ın güneş enerjisi alanındaki kapsamlı bilgisi ve pazardaki güçlü konumu ile bir araya getirecek. İşbirliği, tüketicilere daha verimli, uzun ömürlü ve çevre dostu enerji depolama çözümleri sunmayı hedefliyor.

Enerji Depolama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Chen "CATL olarak yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojiler alanındaki küresel varlığımızı geliştirmeyi ve yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak büyüyen enerji pazarında önemli bir etki yaratmayı hedefliyoruz. IBT Solar ile işbirliğimiz bu hedeflere yönelik stratejik bir adımdır’’ ifadelerini kullanarak iş birliğinin öneminin altını çizdi.

IBT Solar Group CEO'su Hakan Daltaban IBT Solar olarak Türkiye'de ve komşu ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir rol oynadıklarını CATL ile yaptıkları bu ortaklık, dünya standartlarında batarya depolama teknolojilerini entegre etmeye ve müşterilerimize sundukları hizmeti geliştirmelerine olanak tanıdıklarını söyledi

Dalbatan, bu iş birliğinin bölgedeki yeşil enerjinin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ve 2023’te Türkiye’de 25 gw'lık enerji depolama lisans başvurusu olduğunu söyledi. Dalbatan, bu durumun pazara yansımasının 30-35 milyar dolar olacağını ve Türk şirketleri için ilham verici bir iş birliği olan bu anlaşma aynı zamanda dünya genelinde Türk enerji piyasasına olan güveni pekiştirmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.