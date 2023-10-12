Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya’da ikili görüşmeler yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus Enerji Haftası marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya’da ikili görüşmeler yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus Enerji Haftası kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaptığı ziyarette temaslarına devam ediyor.

Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez, İran Petrol Bakanı Javad Owji, Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar ve Gazprom Başkanı Miller, yaptıkları görüşme Türkiye ve Rusya arasında doğal gaz alanındaki mevcut iş birliklerini değerlendirdi.

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