Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Üçeylül Mahallesi'nde bulunan ilgili taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Pamukova RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Sakarya'da bulunan ilgili taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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