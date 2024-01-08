Enerjisa dağıtım şirketlerinin web siteleri ödüllendirildi

Elektrik dağıtım sektöründe hizmet veren Enerjisa’nın Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın sunduğu dijital çözümler ile ödüller almaya devam ediyor. 14 ilde 22 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, IMI Conferences’in düzenlediği Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri'nde - 16. Turkey Call Center Awards 2023’te “En İyi Dijital Çözüm” kategorisinde dağıtım şirketleri web siteleri için “En Övgüye Değer” ödülüne layık görüldü.

TEKNOLOJİ ODAKLI YAKLAŞIM

Yarışma kapsamında teknoloji, sosyal medya ve veri kullanımı, kalite yönetimi, müşteri ve çalışan deneyimi ile dijital çözümlere ilişkin kriterler değerlendirildi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, “En İyi Dijital Çözüm” kategorisinde Dağıtım Şirketleri Web Siteleri için “En Övgüye Değer” ödülünü kazanarak teknoloji odaklı ve müşteri memnuniyetine yönelik stratejilerinin başarısını bir kez daha göstermiş oldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR

Enerji sektöründe dijital dönüşüme öncülük ettiklerinin altını çizen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci,”Kullanıcı dostu ve kolay kullanılabilir ara yüze sahip web sitelerimiz üzerinden saniyeler içerisinde elektrik kesintisi sorgulama, borç ödeme, arıza bildirme, başvuru takibi ve cihaza bağlı hasta başvurularında dijital evrak teslimi gibi milyonlarca kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan online hizmetler gerçekleştirilebiliyor. Sektörümüze örnek olmaya devam ediyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIYLA ÇALIŞIYOR

Enerjisa Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu da yaptığı değerlendirmede, “Etki odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini artırmaya ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz” dedi. Enerji sektöründe dünyada tescilli ilk dijital dönüşüm modeli olan E-ternal’ın hayata geçirildiğine dikkat çeken Taşçıoğlu, başvurulardaki evrak teslim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital başvuru kanallarındaki operasyonların bulut sistemine taşınması gibi pek çok işlemle karbon ayak izini azalttıklarını söyledi. Taşçıoğlu, daha iyi bir gelecek için dijital çözümlere ağırlık vereceklerini de belirterek web siteleri, mobil uygulamalar, chatbotlar ve yenilikçi çözümlerle hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.