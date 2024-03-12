Enerjisa Enerji, 2023 yılında yatırımlarını üç kat arttırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Enerjisa Enerji, 2023 yılında yatırımlarını üç kat arttırdı
Enerjisa Enerji, sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi 2023’te güçlü bir finansal performans sergiledi.

Yüzde 20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, 08 Mart 2024 tarihinde güçlü mali tablolarını kamuoyuna açıkladı.
Enerjisa Enerji, 2023 yılında hedefleri ile uyumlu olarak enflasyon muhasebesi öncesi konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 38 artırarak 20,8 milyar TL’ye çıkardı. Aynı metrik enflasyon muhasebesi sonrası ise 26,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
“2023 yılında yaşadığımız zorluklar tüm paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmamıza engel olamadı.”
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, deprem felaketlerine rağmen faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde şebeke, teknoloji, E-mobilite ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımızı 3 kat artırdıklarını bu kapsamda yatırımların yılın tamamında 15.7 milyar TL’ye ulaştığı aktardı. Pınar, 2024’te de yatırımlara ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

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Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich ise, sürdürülebilir yatırım planı sayesinde yıllık bazda net kârın 2023 hedefleri ile uyumlu olarak yüzde 30'dan fazla artarak 5,8 milyar TL'ye ulaştığını aynı metrik enflasyon muhasebesi sonrası ise 3,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

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