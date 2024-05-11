Enes Ünal başaramadı

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Enes Ünal başaramadı
Premier Lig'de sona doğru gelinirken Enes Ünal'lı Bournemouth sahasında yıkıldı.

İngiltere Premier Lig’in 37. Hafta mücadelesinde Bournemouth sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Brentford rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86’da Bryan Mbeumo ve 89’da Dominic Solanke kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 90+5’te Yoane Wissa’dan geldi.

Bournemouth forması giyen milli yıldızımız Enes Ünal ise karşılaşmaya 67’de dahil oldu.

Bu sonuç ile birlikte 48 puanda kalan Bournemouth 11. Sırada yer alırken 39 puana ulaşan Brentford ise 16. Sırada kaldı.

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