Enes Ünal elinde patladı Montella Semih'i mumla aradı. Eren Bozdaş yazdı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’e hazırlanmak için deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Puskas Arena’da oynanan mücadeleye teknik direktör Vincenzo Montella ilginç ama anlaşılır bir ilk 11 ile çıktı.

Hücum hattında Yunus Akgün Kenan Yıldız ve Enes Ünal üçlüsü ile çıkan Montella’nın topun kontrolünü Macarlara vermesi aslında planının çok net bir göstergesiydi.

İtalyan teknik adam rakibinin sahasında topu kontrol eden organize pas oyunları ile kaleyi yoklayan bir oyun yerine geriye yaslanan ve öndeki 3 dinamik ismin hızı ile ani atakları kovalayacağı bir oyunu tercih etti.

Millilerin bu planı rakip kaleye gitme anlamında etkili olsada bitiricilik anlamında sıkıntılar çekince plan başarılı olmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Montella’nın herhangi bir değişikliğe gitmemesi bu plana sadık kalacağını işaret ederken 46. Dakikada yaşanan pozisyon her şeyin değişmesine sebep oldu.

Szoboszlai’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Lang’ın kafa vuruşunda top Enes Ünal’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

48’te topun başına geçen Szoboszlai topu ağlarla buluşturunca Montella’da planda değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Çünkü öne geçmenin verdiği rahatlık ile Macar oyuncular risk alıp hücuma çıkmak yerine kendi kalesine yaslanmayı tercih etti.

Hızı ve dinamizmi ile öne çıkan üçlünün böyle bir rakibe karşı etkisiz kalacağını bilen Montella’da Enes ve Orkun’u kenara alarak uzaklardan kaleyi yoklayabilecek kilit paslarla oyunu açabilecek Arda Güler ve Yusuf Yazıcı’yı oyuna soktu.

Yapılan bu tercihler ile birlikte oyunun kontrolünü eline alan millilerimiz art arda pozisyonlarla rakip kaleye yüklensede bir türlü aranan o gol gelmedi ve millilerimiz EURO 2024 öncesi ilk sınavında mağlup oldu.

Normalde maçın hazırlık maçı olması sebebiyle penaltıdan yenilen şanssız bir gol ve kaybedilen bir maç daha tolare edilebilir olacakken maç öncesinde Semih Kılıçsoy gibi yıldız bir golcünün Ümit Milli Takıma yollanması ve onun yerine tercih edilen Enes Ünal’ın maçı kaybettirmesi Montella’nın başına pahalıya patlayabilir.