Enes Ünal imzayı attı

2023-2024 sezonunun devre arası transfer döneminde La Liga ekibi Getafe'den İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth'a kiralanan milli futbolcu Enes Ünal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bournemouth, golcü oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Enes Ünal, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

''ÇOK MUTLUYUM''

İmza sonrası açıklama yapan Enes Ünal, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." ifadelerini kullandı.

''ENES'TEN ÇOK ETKİLENDİK''

Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake ise açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç ayda bizimle birlikte olduğu süre boyunca Enes'ten çok etkilendik. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth ile 22 maçta forma giyen 27 yaşındaki Enes Ünal, 2 gol attı ve 4 asistlik katkı sağladı.