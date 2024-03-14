Enes Ünal takımı Bournemouth 3-0 mağlupken oyuna girdi. Maçın kaderini değiştirdi

Kaynak: AA
Enes Ünal takımı Bournemouth 3-0 mağlupken oyuna girdi. Maçın kaderini değiştirdi
İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, kendi sahasında Luton Town karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

İngiltere Premier Lig'de 17. haftanın erteleme maçın amilli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth kendi sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi.

Luton hızlı başladığı maçın ilk yarısını 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle 3-0 önde kapattı.

Bournemouth'da ikinci yarıda milli futbolcu Enes Ünal da oyuna girdi.

Enes Ünal'ın oyuna girmesinin ardından hücum gücü artan ve üst üste ataklar yapan Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

83. dakikada Enes Ünal'ın mükemmel asistinde topla buluşan Semenyo, durumu 4-3 yaptı Bournemouth mucize bir galibiyet elde etti.

Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.

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