Enes'li Bournemouth, İlkay'lı Manchester City’yi devirdi

Bournemouth, Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’ye karşı 21 maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bu galibiyet, 6 Aralık 2023'ten bu yana ligde yenilgi yüzü görmeyen City'nin 32 maçlık rekorunu da bitirmiş oldu. Geçtiğimiz hafta içi Carabao Kupası’nda Tottenham’a elenen City, Bournemouth karşısında bir kez daha sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Bournemouth, Aston Villa ve Arsenal karşısında topladığı dört puanın getirdiği özgüvenle sahadaydı. Maçın başında Ederson’un kurtarışları, Semenyo ve Kluivert’ın çabaları Bournemouth’un galibiyet arzusunu net bir şekilde ortaya koydu.

Semenyo ve Evanilson’un İlk Yarı Şovu

Maçın dokuzuncu dakikasında Milos Kerkez’in ceza sahasına gönderdiği topu Antoine Semenyo gole çevirerek Bournemouth’u öne geçirdi. İlk yarıda Manchester City, rakibin presi karşısında zorlandı ve gol pozisyonu üretmekte güçlük çekti. Bu baskılı oyun, ikinci yarıda da Bournemouth’un lehine devam etti. Evanilson, Kerkez’in ortasına müdahale ederek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı.

Adam Smith, üçüncü gol şansını kaçırarak fırsatı değerlendiremedi. Buna rağmen, Bournemouth’un üstünlüğü sahaya yansıdı ve City, rakip kalede etkili olamadı. İlk isabetli şutunu ancak 80. dakikada çekebilen City, Gvardiol’un golüyle umutlansa da, Bournemouth’un savunma direncini aşamadı.

City, Haaland ve Foden ile Umutlandı

Manchester City, uzatma dakikalarında Erling Haaland ve Phil Foden ile beraberlik arayışını sürdürdü. Haaland’ın çizgiden dönen şutu ve Foden’ın kaçırdığı fırsat, City için kaçan puanın habercisi oldu. Guardiola’nın ekibi, önemli oyuncularının eksikliğinden etkilenmiş gözükse de, Bournemouth’un organize oyununa karşılık vermekte zorlandı.

City, maç boyunca ataklarını organize etmekte yetersiz kaldı ve Haaland gibi önemli isimlerin performansı istenilen düzeye ulaşmadı. Ancak Gvardiol’un 82. dakikada attığı gol, City’yi maçın son anlarına kadar oyunda tuttu. Yine de Bournemouth’un sağlam defansı, bu tarihi galibiyeti korumayı başardı.

Sakatlık Sorunları

Guardiola, Carabao Kupası’nda Tottenham’a yenildikleri maç sonrası kadrodaki sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini belirtti. Ancak, bu eksikliklere rağmen Haaland, Foden, Bernardo Silva ve Ederson gibi önemli isimlerle sahaya çıktı. Manchester City, eksik oyunculara rağmen güçlü bir kadro çıkarmış olsa da, takım içi uyum ve orta saha ile forvet hattı arasındaki bağlantıda zorlandı.

Manchester City’nin bu yenilgisiyle Liverpool, liderliği eline geçirmiş oldu. Bournemouth ise sekizinci sıraya yükseldi ve Premier Lig’de kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.