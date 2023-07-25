Enfeksiyonlar erken doğum riskini artırır mı

Dr. Emine Zeynep Yılmaz, erken doğum riskine karşı önemli çok önemli bilgiler verdi:

“Normal gebelik süreci, son adet tarihinin ilk gününden başlayarak yapılan hesaba göre 37-41 haftalar arası tamamlanan ve 2 bin 500 gram üzeri sağlıklı bebekle ve sağlıklı anne ile sonlanmasıdır. Bu süreç ortalama 280 gün yani 40 haftaya denk gelmektedir. 20 hafta ile 36+6 hafta arasında doğum olması erken doğum yani preterm doğum olarak tanımlanabilir. Tüm dünyada yaklaşık yüzde 5 ila 18 arası sıklığında görülmektedir.”

ERKEN DOĞUM BELİRTİLERİ

Erken doğumun belirtilerine karşı anne adaylarını uyaran Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, şunları aktardı:

“Erken doğum veya zamanında doğumun tam olarak bir belirtisi olmasa da bazı belirtiler doğum başlangıcı olabilir. Mesela adet benzeri sancılar, hafif düzensiz kasılmalar, bel ağrısı, vajinada ağrı-baskı, nişane gelmesi (şeffaf, pembe veya hafif kanlı şekilde) önemli belirtilerdendir. Bu bulgular normal gebelikte de görülmekle birlikte devamlılık süresi özellikle önem arz etmektedir ve bu gibi durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Erken doğum tanısı, düzenli rahim kasılmaları ile birlikte rahim ağzında açılma veya kısalma olduğunda konulur. Vajinal muayenede 3 cm açıklık saptanması veya vajinal ultrason ile 20 mm ve altında kısalmış serviks saptanması erken doğumu gösterir. Bilinenin aksine vajinal muayene veya vajinal ultrason kendiliğinden doğumu başlatmaz”

İHA