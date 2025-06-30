Enflasyon Polonya'da ters köşe yaptı

Polonya İstatistik Kurumu'nun 30 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin yıllık enflasyon oranı 2025 Mayıs'ındaki %4,0 seviyesinden 2025 Haziran'ında %4,1'e yükseldi. Bu artış, piyasa beklentisi olan %4,0'ı marjinal de olsa aştı. Enflasyondaki bu yukarı yönlü ivme, özellikle belirli kalemlerdeki fiyat artışlarından kaynaklandı.

TÜİK'ten dış ticaret açığı açıklaması: Mayıs ayında yüzde 2,7 arttı

ENFLASYONU TETİKLEYEN KALEMLER

Enflasyondaki yükselişin ana itici gücü, elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatlarındaki %12,8'lik keskin artış oldu. Enerji maliyetlerindeki bu önemli yükseliş, hanehalkı ve işletmeler üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturdu. Bununla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki %4,9'luk artış da genel enflasyon oranına önemli bir katkı sağladı. Polonya'da gıda fiyatları, özellikle son dönemde küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç piyasa dinamikleri nedeniyle yüksek seyrini sürdürüyor.

Bulgaristan iş dünyasında güven arttı, enflasyon düştü

YAKITLAR DENGE KURDU

Enflasyonist baskılar, kişisel ulaşım ekipmanları için kullanılan yakıtlardaki %10,0'lık düşüşle kısmen dengelendi. Bu düşüş, benzin ve dizel fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmış olup, genel enflasyon artışını bir miktar yavaşlatıcı etki yarattı. Ancak, enerji ve gıdadaki yüksek artışlar, ulaşım yakıtlarındaki düşüşün etkisini sınırladı.

Heyecanlandıran açıklama geldi, ilk fiyatlar belli oldu!

AYLIK BAZDA ARTIŞ

Aylık bazda ise tüketici fiyatları 2025 Haziran'ında %0,1 oranında yükseldi. Bu veri, 2025 Mayıs'ında kaydedilen %0,2'lik düşüşün tersine bir gidişata işaret ediyor. Aylık bazdaki bu hafif artış, fiyatlardaki genel yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Polonya Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki para politikası adımları, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek. Analistler, enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerinde seyretmesi durumunda faiz artırımı gibi sıkılaştırma politikalarının gündeme gelebileceğini belirtiyor.