Bulgaristan iş dünyasında güven arttı, enflasyon düştü

Bulgaristan'da iş dünyası güven göstergesi, 2025 Haziran'ında bir önceki aya göre hafif bir yükselişle 18,2'den 18,4'e çıktı. Bu artışta, sanayi girişimcilerinin mevcut üretim faaliyetlerini daha olumlu değerlendirmesi etkili oldu. Üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler 4,8'den 5,9'a yükselirken, sipariş seviyelerine ilişkin karamsarlık da -16,1'den -14'e geriledi.

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ÜRETİM VE İSTİHDAM ENDİŞE YARATIYOR

İş dünyası güvenindeki genel artışa rağmen, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin üretim faaliyeti (18,9'dan 13,8'e) ve istihdam (7,9'dan 7,5'e) beklentilerinde kötüleşme yaşanması dikkat çekiyor. Bu durum, işletmelerin kısa vadeli gelecek konusunda daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

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BAŞLICA ENGELLER NELER?

Bulgaristan iş dünyasının gelişiminin önündeki ana engeller arasında belirsiz ekonomik ortam ve iş gücü sıkıntısı öne çıkıyor. İşletme yöneticilerinin büyük çoğunluğu, önümüzdeki üç ay içinde sanayide satış fiyatlarının değişmeden kalmasını bekliyor. Bu durum, artan girdi maliyetlerine rağmen fiyatları sabit tutma eğilimini yansıtıyor olabilir.

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ÜFE SON BEŞ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bulgaristan'da üretici fiyatları 2025 Mayıs'ında yıllık bazda %7,2 artış gösterdi. Bir önceki ayki %12,3'lük artışa kıyasla önemli bir yavaşlama kaydeden bu oran, üretici fiyatlarındaki artışın üst üste yedinci ay yükselmesine rağmen 2024 Aralık'ından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

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TÜM ALT ENDEKSLERDE MALİYETLER AZALDI

Üretici enflasyonundaki bu düşüş, madencilik ve taş ocakçılığı (%24'ten %22,7'ye), elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme temini (%39,9'dan %18,9'a) ve imalat (%9,2'den %8,1'e) gibi tüm alt endekslerde maliyetlerin azalmasından kaynaklandı. Aylık bazda bakıldığında ise üretici fiyatları 2025 Mayıs'ında %2,1 geriledi. Bu düşüş, bir önceki dönemdeki %4,4'lük düşüşe göre bir yavaşlamayı işaret ediyor.

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AVRUPA KOMİSYONU DESTEKLİYOR

Avrupa Komisyonu'nun 2025 ilk çeyreği raporlarına göre, Bulgaristan ekonomisi, bölgesel ve küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Tüketici güvenindeki dalgalanmalar ve enerji fiyatlarındaki değişimler, iş dünyası beklentilerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Üretici fiyatlarındaki düşüş, genel enflasyon baskılarını hafifletme potansiyeline sahip olsa da, küresel tedarik zinciri sorunları ve jeopolitik gerilimler gibi unsurlar belirsizliği artırıyor. Bu durum, özellikle imalat sektöründe girdi maliyetlerinin kontrol altında tutulması için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.