Enflasyon verisi sonrası dolarda son durum

Haftaya başlarken, sert yükselişlerini dizginleyen dolar kuru, yeni günde de yatay bir seyir sergiliyor.

Yoğun geçen yurtiçi gündemi, TL varlıkları üzerinde etkili oluyor. Dünü 32,48 – 32,63 aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,52 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde se saat 08.25’te 32,53 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL, yeni günde bir miktar zayıf seyrediyor. Geçtiğimiz hafta sergilediği yükseliş trendine mola veren, Euro/TL bugün daha dizgin bir bölgede.

Dünü 34,89 – 35,22 aralığında geçiren Euro/TL, günü 35,08 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 35,16 seviyesinde bir miktar satıcılı seyir sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurtiçi tarafta enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken, aylık baza yüzde 1,64 olarak açıklandı.

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaş zamları da ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında artış görülecek.

Yüksek enflasyondan dolayı kiralardaki yüzde 25 sınırı 1 Temmuz itibariyle kalmıştı. Temmuz ayı enflasyonu ile beraber kira zam oranı yüzde 65,07 olarak belirlendi.

ABD tarafında ise öncü tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Söz konusu veri 150 bin olarak açıklandı.

Bu veri yarın açıklanacak olan asıl tarım dışı verisinin öncüsü niteliğinde.

Bugün gündem ekonomik veri bakımından daha sakin. ABD tarafında kurtuluş günü sebebiyle, dün erken kapanış yaparken, bugün tüm gün kapalı olacak.

EURO/TL 4 SAATLİK GRAFİK

DOLAR KURU 4 SAATLİK GRAFİK