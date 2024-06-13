Enflasyon yeniden hız kazanabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon yeniden hız kazanabilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller enflasyonun geçici olarak yeniden hızlanabileceğini belirtti.

AMB Yönetim Konseyi üyesi Madis Muller, AMB’nin henüz yüzde 2’lik enflasyon hedefine gerilemediğini belirttiği açıklamasında Euro Bölgesi’nde enflasyonun yeniden hızlanabileceğini ifade etti.

Muller, enflasyonda henüz hedefe ulaşmadıklarını mayıs ayındaki ilk Euro Bölgesi enflasyon tahmininde gördükleri gibi, enflasyon geçici olarak yeniden hızlanabileceğini söyledi.

Diğer yandan Muller, enflasyonda belirlenen hedefe ulaşabilmeleri amacıyla faiz oranlarının muhtemelen bir süre daha ortalamanın üzerinde kalmasının şart olduğunu söyledi.

AMB geçen hafta Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az problem teşkil etmeye başlamasıyla gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 sene sonra ilk defa düşürdü. AMB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50 olarak sıraladı.

AMB'nin politika açıklamasıyla beraber yayınlanan güncellenmiş üç aylık görünüm, 2025'te enflasyonun ortalama yüzde 2,2 olacağını tahmin ediliyor.

Büyüme tahmini ise yüzde 0,6’dan yüzde4 0,9’a yükseltildi.

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