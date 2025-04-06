"Enflasyonu TÜİK değil, mutfakta tenceresini kaynatamayan bilir" Mahmut Arıkan en doğru adresi gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Mart'ta açıklanan aylık enflasyon yüzde 2,46 olmuştu. Açıklanan enflasyon sonrası yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 38,1'e düştü.

Enflasyon verileri ile ilgili yabancı kurumlardan gelen yorumlarda; Mart ayında ılımlı seyrettiği, Nisan ayında ise yukarı yönlü risk olduğu belirtilmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, enflasyon ile bulunduğu açıklamasında; "Şimdi Türkiye'nin gerçek gündemine bakalım. Bakınız iki gün önce yeni enflasyon rakamları açıklandı.

Mart ayı enflasyonunda, ENAG’a göre; Aylık artış % 3.91, yıllık artış % 75.20 oldu.

Peki aynı enflasyon devletin resmi kuruluşu TÜİK’e göre kaç?

Aylık % 2,46, yıllık % 38,1; Yani tam iki katı fark var.

"ENFLASYONU TÜİK'E DEĞİL ANNELERE SORUN, EMEKLİYE SORUN"

“Bakanları” ve “Rakamları” değiştirerek ekonomiyi düzeltebileceğinizi sanıyorsunuz ve yine yanılıyorsunuz. Sizin, zihniyetinizde problem var. Siz enflasyonu, TÜİK’e değil;

- Mutfakta tenceresini kaynatmakta zorlanan annelere sorun,

- Maaşı eline geçmeden biten emekliye sorun,

- Bir ay alın teri akıtıp yine de evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretliye sorun." dedi.

"BUNUN ADI KUL HAKKIDIR"

Arıkan, açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili; "Bunun adı Enflasyon değil, kul hakkıdır. Kul hakkına giriyorsunuz. Emeklinin, emekçinin hakkını gasp ediyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.