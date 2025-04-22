Enflasyonun ilacı ABD’de mi? Mehmet Şimşek karış karış geziyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar için ABD’de yoğun bir mesai harcıyor. New York’ta, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group’un düzenlediği yatırımcı toplantısında, toplam varlıkları 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla global kuruluşun üst düzey temsilcileriyle bir araya gelen Şimşek, Türkiye’nin ekonomik vizyonunu anlattı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da eşlik ettiği temaslar, uluslararası yatırımcıların büyük ilgisini çekti.

DEV YATIRIMCILARLA KRİTİK ZİRVE

Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu ABD’de, New York’ta portföy yatırımcılarından oluşan geniş bir grupla buluştu. Toplantıya katılan 25’ten fazla kuruluş, küresel finans dünyasının önde gelen aktörlerini temsil ediyordu. Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin yüksek olduğu gözlemlenirken, Şimşek’in ekonomik reformlar ve enflasyonla mücadele politikalarına dair mesajları dikkatle dinlendi.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞME

New York temasları kapsamında Şimşek, dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşunun yöneticileriyle de ayrı ayrı bir araya geldi. Türkiye’nin kredi notu ve ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantılar, uluslararası piyasalarda güven artışı sağlamayı hedefliyor. Şimşek’in, Türkiye’nin mali disiplin ve yapısal reformlara olan bağlılığını vurguladığı belirtildi.

CİTİ GROUP’LA ÖZEL GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatları ele alındı. Şimşek’e bu kritik ziyarette Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın eşlik etmesi, Türkiye’nin ekonomi yönetimindeki kararlılığını ortaya koydu.

WASHıNGTON’DA YOĞUN MESAİ

New York’taki temaslarını tamamlayan Şimşek, ABD programına Washington’da devam edecek. G20, IMF ve Dünya Bankası toplantılarında Türkiye’yi temsil edecek olan Şimşek’in, burada da küresel finans çevreleriyle bir dizi görüşme yapması bekleniyor.