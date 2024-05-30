Engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
Engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'da engelli çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden anne kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aktarılanlara göre Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Ümran Ö. engelli olduğu belirlenen 31 yaşındaki oğlu Yusuf Hakan Ö'yü banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı ile birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis yönlendirildi. Eve giren ekipler, Yusuf Hakan Ö'nün yaşamını çoktan kaybettiğini tespit etti.
Ümran Ö, ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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