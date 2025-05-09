Engelli çocukların hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünce, Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

Polis olma hayali kuran öğrencilere sürpriz yapan polis ekipleri, şapka ve yelek giydirdikleri çocuklarla yol uygulaması yaptı.

Araçları durdurup kimlik kontrolü yapan öğrenciler, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Ziya Öksüz, çocukların kalbine dokunan faaliyetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Trafik ve Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocukların polis olma hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Öksüz, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Aykut Pıralı ise özel çocukların polislere hayranlık duyduğunu ve polislik hayalleri olduğunu anlatarak, "Kendileri (polisler) çocuklarımızın bir gün değil, her gün yanlarında olduklarını memnuniyetle belirterek bu isteğimizi kırmadılar. Çocuklarımız çok güzel gün geçirdi. Beraber asayiş, trafik uygulaması yaparak çok eğlendiler, tecrübe edindiler. Çocuk polis kimlik kartlarını aldılar ve unutamayacakları bir an yaşadılar. Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz." diye konuştu.