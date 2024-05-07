Engelli çocuklarını timsahlara yem ettiler

Hindistan'ın Karnataka kentinde yaşanan dehşet verici bir olay dünya gündemine bomba gibi düştü.

26 yaşındaki Savitri Kumar ve çocuğunun babası 27 yaşındaki Ravi Kumar arasında sık sık kavgaların yaşandığı biliniyordu.

Ancak son yaşanan olay, toplumda dehşete neden oldu. Genç kadın, eşinin talimatıyla engelli çocuğunu timsahlarla dolu bir nehre attı.

Olayın şokunu yaşayan komşular, derhal polisi arayarak yardım istedi. Ancak dalgıçların yoğun çabalarına rağmen çocuğun izine rastlanamadı.

Times of India'nın aktardığına göre, ilerleyen arama çalışmalarında çocuğun parçalanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin bir eli eksik ve bedeni bütünlüğü bozulmuş halde bulunması, toplumda büyük üzüntü ve öfke yarattı.

Yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, çocuğun anne ve babası cinayetle yargılanacağı belirtildi. Bu korkunç olay, ülke genelinde büyük bir infiale sebep oldu ve toplumda çocuk hakları ve aile içi şiddet konularında derin tartışmalar başlattı.