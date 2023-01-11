Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle eve 130,5 bin liralık haciz geldiğini belirterek, Güngör’ün çocukları ile mum ışığında oturduğu anın görüntüsünü paylaştı.

"Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok" diyerek duruma tepki gösteren Tutdere, "2 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan, kendisi de yüzde elli görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye teyzeye 123 bin liralık icra takibi başlatan AKEDAŞ Elektrik 7 sene boyunca aklınız neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Tutdere, Güngör ailesinin evinde mum ışığında oturduğu görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, evin elektriğinin kesik olduğu ve ailenin mum ışığında oturduğu görülüyor.