Engelli kızımız Rabia Birsen Güvercin'in milyoner olma anı

Dün gece Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi anlar yaşandı.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin ATV'de ekrana gelen son bölümde 400 bin TL'lik soruyu da doğru bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

"KOLUM İÇİN DEĞİL, BABAMA ÜZÜLDÜM"

1 milyonluk soru açılmadan önce yarışmacı Rabia Birsen Güvercin ve Kenan İmirzalıoğlu konuşma gerçekleştirdi. Rabia Birsen Güvercin'in 'Ben kendi kolum için değil, babamın üzülmesine üzüldüm daha çok' demesi üzerine Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını belirten 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Rabia Birsen Güvercin daha sonra 1 milyonluk soruyu açtırdı.

Soru şu oldu:

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A: Ş

B: V

C: G

D: H

ÖDÜLÜ KAZANDI

24 yaşındaki yarışmacıya düşünmesi için süre verildi. Yarışmacı doğru cevap vererek 1 milyonluk ödülü kazandı. Kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Rabia yaptığı açıklamada, "Ben bundan sonra hep kendime güveneceğim. Çok duygulandım. Gerçekten kazandım değil mi? İdrak edemiyorum şu an." açıklamasında bulundu.