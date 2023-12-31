Engelli kızını ve kendisini öldürdü. Bir babanın kahreden çaresizliği

Trabzon'da 52 yaşındaki zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i öldürdükten sonra intihar eden 80 yaşındaki babadan geriye geride bıraktığı not kaldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Gül Sitesi’nde meydana gelen olayda, yurt dışından emekli olan Yaşar Aytekin (65), zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin’i (35) tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay, dün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

Yaşar Aytekin’in yakınları, telefonla ulaşamadıkları Aytekin’e evine giderek bakmak istedi. Kapıyı çaldıklarında cevap alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren yakınları, Yaşar Aytekin ve kızı Gülgün Aytekin’i kanlar içinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede, Yaşar Aytekin’in tabancayla kızını başından vurarak öldürdüğü, ardından da aynı silahla kendini vurduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan tabanca, polis tarafından delil olarak alındı. Savcılık incelemesinin ardından baba ve kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Yaşar Aytekin’in olaydan önce evde 2 sayfalık bir vasiyet yazdığı ortaya çıktı. Vasiyetinde, çocukları arasında paylaştırmak istediği mal varlığını belirten Aytekin, kızı Gülgün’ün durumundan dolayı yaşamına son vermek istediğini de ifade etti. Vasiyetinde, “Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin” diye yazan Aytekin’in imzası da vasiyetin sonunda yer aldı. Yaşar Aytekin’in vasiyeti, polis tarafından da inceleniyor.

Yaşar Aytekin ve kızı Gülgün Aytekin’in cenazeleri, bugün öğle namazına müteakip Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, Gümüşhane’nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi’ne götürüldü. Baba ve kız, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında yan yana defnedildi. Cenaze törenine, Yaşar Aytekin’in diğer çocukları, yakınları ve köylüler katıldı.