Engelli okulunun yanındaki lastik deposu yandı. Öğrenciler canını zor kurtardı

Florya'da lastik deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın hemen yakınındaki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerle öğretmenlerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Engelli okulunun yanındaki lastik deposu yandı. Öğrenciler canını zor kurtardı



Küçükçekmece Florya'daki Arda Sokak'ta saat 11.30 sıralarında lastik deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın hemen yakınında yer alan Küçükçekmece Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrenciler de yangın sırasında tahliye edildi.

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Tahliye edilen öğrencilerin görüntüsü güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çevre sakinleri ise, binanın lastik deposu olarak kullanımından daha önce defalarca şikayetçi olduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

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"5 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Arda Sokak'ta oturan Cemile Şanlı, "Apartmanların içerisinde lastikçi olmaması gerektiğini defalarca ilettik. Burada engelli çocukların okulu var.

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Benim evimin yanında yaşlı insanlar var, arka tarafında da öyle. Bütün komşular defalarca lastiklerle ilgili beyanlarımızı ilettik.

Hiçbir şekilde geri dönüş almadık. Ne çöpleri bitti, ne gecenin 12'sindeki motorcuları bitti. Bunların böyle olacağı zaten belliydi.

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Bu kadar alanın içerisinde sen lastik deposu kuramazsın. 5 senedir bu adamlar burada. Belediyeye söylüyoruz geliyor diyor ki, ağabey ben depo olarak kullanıyorum. Başka hiçbir şey yok diyor. Çoluğum çocuğum bağıra bağıra aradılar geldim, ne oluyor diyorum.

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Evimde kedim, köpeğim var, evladım var, annem var. Bir geliyorum, benim buraya sıçraması an meselesi. Bunu yaşayacağımızı bile bile 5 yıldır mücadele ediyoruz.

Bu bilinen bir şey, arkadaki kadın geliyor Cemile Hanım ben kokudan oturamıyorum, siz nasılsınız diyor. Yazın balkonunuzda oturamıyorsunuz.

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40 derece sıcaklıklar oldu, buradaki lastik kokusunu düşünün. Ya bir canlı ölseydi? Bu ihmalin sonucu, her yerdeki yangın gibi…" diye konuştu.

"O ÇOCUKLARIN KAÇIŞINI GÖRSEYDİNİZ"

Münire Çip ise, "Burada engelli çocuklarımız okuyor. O çocukların kaçışını görseydiniz… Duman sardı, iyi ki kaçırdık. Zehirlenirlerdi.

Burası 3. derece sit alanı. Benim kat mülkiyetli bahçem, evim.

Çivi çakamazsın diyorlar. Burası sanayi bölgesi oldu. Kaç kere şikayet ettiler kimse bakmadı. Bu nasıl adalet, çivi çakılmayan yerde iş yerleri nasıl kuruluyor?" ifadelerini kullandı. 9-001.jpeg

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