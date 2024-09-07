Engelli Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaynak: DHA
Engelli Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 Ağustos saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, fiziksel engelli Mesut Çakır hayatını kaybetti. Kaza, 600 Evler Mahallesi'ndeki kavşakta gerçekleşti.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi yönüne ilerleyen Yunus Emre S.'nin (26) kullandığı 10 PM 661 plakalı kamyonet ile Mesut Çakır'ın (37) idaresindeki 10 AJP 242 plakalı ATV'nin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle Mesut Çakır ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çakır, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mesut Çakır, bugün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Mesut Çakır'ın fiziksel engelli olduğu bilgisi alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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