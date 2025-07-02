Engelli vatandaş iskeleden kendini denize bıraktı. İntihar anları kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Engelli vatandaş iskeleden kendini denize bıraktı. İntihar anları kameralara yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesinde bedensel engelli şahıs, akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bırakarak intihar etti. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tur teknelerinin bağlandığı bölgede denizde yüzüstü şekilde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Adının Bahattin Yavuz (62) olduğu belirlenen şahsın ölümü ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın bedensel engelli olduğunu ve akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktığını tespit etti.

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Şahsın kullandığı akülü sandalye de denizde bulunurken, Yavuz'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı balık adamlarca denizden çıkarılarak tekneye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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