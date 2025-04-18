Engelli vatandaşlara bir engel daha!

Kaynak: İHA
Engelli vatandaşlara bir engel daha!

Aydın'da araçlar, kaldırım işgallerinin yayalar ve engelli bireylerin hayatını zorlaştırıyor. Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı, duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşırken, bu konuda açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çekti.

Aydın'da yaşayan görme engelli bireylerin yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlere ilişkin bir açıklama yapan Özen, kaldırım işgallerine vurgu yaparak duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaldırım işgalinin yayalar ve engelli bireylerin hayatını zorlaştırdığını ifade eden Özen; "Kaldırımda yürüyemiyorsak, şehir bizim değil demektir. Görme engellinin yoluna konulan bir tezgah, kaldırıma çıkan bir motosiklet ya da kapatılan bir rampa. Bunlar sadece kuralsızlık değil, aynı zamanda hayatlara vurulmuş birer engeldir. Erişilebilirlik, bir ayrıcalık değil, insan olmanın sorumluluğudur" dedi.

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