Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Adım Farah'da Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

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Akyürek’in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak 500 bin TL kazanıyor.

Engin Akyürek’in bölüm başına kazandığı bu rakam, bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

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YATAK SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Adım Farah'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "FaHir’in tutku dolu anları" yazılmıştı. İkilinin tutkulu sahnesi izleyenleri şaşkına çevirmişti.

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