Engin Altan Düzyatan eşiyle Umre’ye gitti. Medine’den yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

Mutlu bir evlilik sürdüren Neslişah ve Engin Altan Düzyatan çifti, Medine'ye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden çift, o anları da takipçileriyle paylaştı.

Engin Altan Düzyatan eşiyle Umre’ye gitti. Medine’den yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine giren, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Engin Altan Düzyatan, Umre'ye gitti.

3631453-2a5a6bf9ce708429fac8de928ec6ba13-640x640.jpg

KUTSAL TOPRAKLARI ZİYARET ETTİLER

Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan çift, Medine'ye gitti. Neslişah - Engin Altan Düzyatan çifti, kutsal toprakları ziyaret etti.

3631453-c4a4ac5ec359e805a32a5e92ca21b43e-640x640.jpg

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, kutsal topraklarda çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

3631453-46c4b40a553b73c2b1d1c2470448cb0a-640x640.jpg

Neslişah - Engin Altan Düzyatan çiftinin yayımladığı fotoğraflar kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.


İlgili Haberler
Engin Altan Düzyatan'dan tasarruf çağrısı
Engin Altan Düzyatan'dan ‘Çöp Adam’a veda mesajı. Bu akşam final yapıyor
Engin Altan Düzyatan Ege’ye yelken açtı
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı Magazin
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal Ekonomi
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme Ekonomi
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme
Yapay zeka Yeşilçam’ın yıldızlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Videonun sonunda herkesin gözleri doldu Gündem
Yapay zeka Yeşilçam’ın yıldızlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Videonun sonunda herkesin gözleri doldu
İşte basura birebir iyi gelen dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
İşte basura birebir iyi gelen dikkat çeken ot
Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan mucize ot ortaya çıktı
Müstakil evde yangın Gündem
Müstakil evde yangın