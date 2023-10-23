Engin Altan Düzyatan eşiyle Umre’ye gitti. Medine’den yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine giren, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Engin Altan Düzyatan, Umre'ye gitti.

KUTSAL TOPRAKLARI ZİYARET ETTİLER

Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan çift, Medine'ye gitti. Neslişah - Engin Altan Düzyatan çifti, kutsal toprakları ziyaret etti.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, kutsal topraklarda çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Neslişah - Engin Altan Düzyatan çiftinin yayımladığı fotoğraflar kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.



