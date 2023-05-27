Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Peki, Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden öldü?

Ergin Ardıç, 2 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Engin Ardıç'ın naaşı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı defnedilecek.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu.

Engin Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Engin Ardıç gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı.

"Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü.

"Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

Engin Ardıç 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.