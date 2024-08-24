Engin Baytar'dan yıllar sonra Cüneyt Çakır itirafı

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Engin Baytar'dan yıllar sonra Cüneyt Çakır itirafı

Süper Lig'de Galatasaray'da oynadığı dönemde Cüneyt Çakır'ın boğazına yapışan eski futbolcu Engin Baytar, olayın nasıl geliştiğini açıkladı.

Kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor'da da oynamış olan eski futbolcu Engin Baytar, flaş açıklamalarda bulundu.

''KUPAYI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ DEDİ'
Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de kazandıkları lig şampiyonluğuyla ilgili konuşan Baytar, "Kadıköy'de kupa kaldırdığımız maç öncesi tüm stat Fatih Hocaya küfür etti. İçeri girdiğinde çok sinirlenmişti. Bayağı saydırdı, 'Buradan kupayı almadan gitmeyeceğiz, bunları buraya gömeceğiz.' dedi. Neticede onun dediği oldu." ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYONLUĞA GÖLGE DÜŞÜREMEDİLER''
Açıklamasını sürdüren Baytar, "Biz Kadıköy'de şampiyon olduk, seviniyoruz, birden bizi halkanın içine aldılar, neden bilmiyorum, şiddet içeren hiçbir şey yoktu aslında. Ama şampiyonluğa gölge düşüremediler. Kararttılar kimse görmesin diye ama aydınlatmasını yine bildik biz orada." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR İTİRAFI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde eski hakem Cüneyt Çakır'ın boğazına yapışan ve 11 maç ceza alan Engin Baytar, "Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır 5-6 kişi itiraz ederken bana kırmızı verdi. 'Neden bana kırmızı verdin' diye sordum. 'Çık dışarı' dedi. Ben de ilk defa kırmızı görmediğimi 'adam gibi söyle çıkayım' dedim. 'Çık lan dışarı' diyince bu sefer film koptu. Sonrasını ben de hatırlamıyorum." sözlerini sarf etti.

''MANCINI İŞKENCE ANTRENMANI YAPTIRDI''
Engin Baytar, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin işkence antrenmanı yaptırdığını söyleyerek, "Roberto Mancini geldiğinde idman sonralarında bana işkence antrenmanı yaptırdı. Yapamayacağımı anladığımda ayrılma kararı verdim." şeklinde konuştu.

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