Engin Polat ve Banu Parlak davasında yeni gelişme

Engin Polat-Banu Parlak davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Engin Polat - Dilan Polat ve Alper Kürşat Polat'ın avukatı Sevinç Horoz konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sevinç Horoz'un açıklaması şu şekilde:

Müvekkillerim Engin Polat, Dilan Polat ve Alper Kürşat Polat adına Kamuoyu Açıklamamızdır.

Kamuoyunu bir süredir meşgul eden ve Küçükçekmece/Banu Parlak davası olarak bilinen, Banu Parlak’a ait işyerinin kurşunlanması olayının arkasındaki komplo İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve müvekkilim Engin POLAT'ın müşteki olduğu iddianame ile gün yüzüne çıkmıştır.

Engin Polat, Dilan Polat ve Alper Kürşat Polat'ın işyerlerini kurşunlayan kişiler ile Banu Parlak'ın işyerini kurşunlayan kişilerin aynı örgüte üye oldukları, aynı evlerde kaldıkları , birlikte hareket ederek müvekkillerimi kamuoyunda adeta silahlı bir suç örgütüymüş gibi lanse ederek tüm itibarlarını sarsmaya çalıştıkları artık somut deliller, HTS kayıtları, tanık beyanları ile de sabit hale gelmiştir. Müvekkillerim işlemedikleri bir suçtan, üstelik mağduru oldukları bir örgütün eylemlerinden kaynaklı hukuka aykırı şekilde aylarca tutuklu kalmıştır. Kamuoyu ve yargı yönlendirilmeye çalışılmış ve haksız şekilde tutuklanmışlardır. İş bu dava dosyasında bugün ENGİN POLAT ve ALPER KÜRŞAT POLAT müşteki sıfatıyla davaya taraf olmuştur.

Müvekkillerimin de Banu Parlak' ın işyerinin de Barış Boyun silahlı suç örgütü üyelerince kurşunlandığı soruşturma aşamasında detaylı yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tespit edilmiş bulunmaktadır.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve davası açılan iddianameye göre ENGİN POLAT aylarca hukuka aykırı şekilde tutuklu kaldığı dosyanın sanığı değil görüldüğü üzere mağdurudur.

Gizli tanık ve şüphelilerden B.I.’nin ve diğer örgüt üyelerinin ifadesinde suçun neden ve nasıl işlendiğine dair verdikleri ayrıntılar, kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarıyla gerçekler gün yüzüne çıkmıştır.

Aylarca Polat ailesinin silahlı suç örgütü olarak lanse edilmesine sebep olan bu olay, ailenin bir komploya kurban edildiğini göstermiştir.

Defaatle açıklamaya çalıştığımız üzere bugün yeniden beyan etmek isteriz ki; gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Ancak geciken adalet, adalet değildir.