Engin Polat yine hakim karşısında

Kaynak: Haber Merkezi
Engin Polat yine hakim karşısında

İstanbul’da kendisine ulaşmak isteyen kişiyle yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek bir şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı.

2023 yılında İstanbul’da kendisine ulaşmak için iş yerini arayan Halil İbrahim Kalkan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından ifşa ettiği ileri sürülen Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı. Polat hakkında 9 yıl hapis istendiği belirtildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Halil İbrahim Kalkan ve taraf avukatları hazır bulundu. Engin Polat ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulamadığı için katılamadı.

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Duruşmada söz alan müşteki Kalkan, "Ben olay günü Pendik’te bulunan şirketine gitmiştim. Yanında bulunan kişiler benden habersiz benim görüntülerimi almışlar. Ben hem Engin Polat’tan hem de beni habersizce çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim" ifadesini kullanırken sanık Engin Polat’ın avukatı ise aranan Pendik şubesinin müvekkiline ait olmadığını ve sadece eşi Dilan Polat’ın isim hakkını alan bir şube olduğunu ifade etti.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Engin Polat’ın SEGBİS ile duruşmaya bir sonraki celse katılabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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