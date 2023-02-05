Enginyurt’tan Soylu’ya ağır sözler: Delikanlılığını görelim. ABD savaş gemisini örnek gösterdi

DP'li Cemal Enginyurt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’ye yönelik sözlerine atıfta bulundu. ABD savaş gemisinin İzmit Körfeze demir attığını hatırlatan Enginyurt “ Hadi Süleymancığım delikanlılığını görelim” diye konuştu.

Dün İstanbul Boğazına giriş yaparak Dolmabahçe açıklarına demir atan devasa bayraklı ABD askeri donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki USS Nitze adlı savaş gemisi bugün de Kocaeli İzmit Körfezi Donanma Komutanlığı açıklarında demir attı.

“GÖRELİM DELİKANLILIĞINI SÜLEYMANCIĞIM”

TELE 1’deki programda bu olay üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt “Süleyman Soylu duydun değil mi? ‘Kahrolsun ABD, emperyalist ABD, darbeyi Amerika yaptırdı, kahrolsun ABD” diyordun. Gemi geziyormuş Süleyman bey haberin var mı? Şu gemiyle ilgili bir çalışma yapsan. ABD’ye bir ders versen. Öyle nutuk atmakla olmuyor. Şu Kocaeli’deki gemiyi bir hallet de görelim senin delikanlılığını hadi Süleymancığım” diye konuştu.