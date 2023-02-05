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Enginyurt’tan Soylu’ya ağır sözler: Delikanlılığını görelim. ABD savaş gemisini örnek gösterdi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı televizyon programında İzmit Körfeze demir atan ABD savaş gemisi üzerinden Süleyman Soylu’nun yüzünü kızartacak ifadelerde bulundu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 17:30
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Enginyurt’tan Soylu’ya ağır sözler: Hadi Süleymancığım delikanlılığını görelim

Enginyurt’tan Soylu’ya ağır sözler: Delikanlılığını görelim. ABD savaş gemisini örnek gösterdi
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DP'li Cemal Enginyurt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’ye yönelik sözlerine atıfta bulundu. ABD savaş gemisinin İzmit Körfeze demir attığını hatırlatan Enginyurt “ Hadi Süleymancığım delikanlılığını görelim” diye konuştu.

Dün İstanbul Boğazına giriş yaparak Dolmabahçe açıklarına demir atan devasa bayraklı ABD askeri donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki USS Nitze adlı savaş gemisi bugün de Kocaeli İzmit Körfezi Donanma Komutanlığı açıklarında demir attı.

“GÖRELİM DELİKANLILIĞINI SÜLEYMANCIĞIM”

TELE 1’deki programda bu olay üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt “Süleyman Soylu duydun değil mi? ‘Kahrolsun ABD, emperyalist ABD, darbeyi Amerika yaptırdı, kahrolsun ABD” diyordun. Gemi geziyormuş Süleyman bey haberin var mı? Şu gemiyle ilgili bir çalışma yapsan. ABD’ye bir ders versen. Öyle nutuk atmakla olmuyor. Şu Kocaeli’deki gemiyi bir hallet de görelim senin delikanlılığını hadi Süleymancığım” diye konuştu.

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
5.02.2023 18:21
Adamlar bizim inadımıza koskocaman amerikan bayrağı asmışlar,sanki bize nispet yaparcasına.  
 
Mehmet
5.02.2023 17:42
😂😂😂😂😂😂😂  
 
refik
5.02.2023 17:34
akp nin aradığı dış güçler istanbul boğazına geldi. batıralım gemiyi. rus uçağını nasıl düşürdüysek.  
 
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