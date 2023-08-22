Enis Arıkan'ın ablası güzelliği ile hayran bıraktı

Familya, Yasak Elma, Jet Sosyete gibi dizilerde rol alan Enis Arıkan sosyal medya hesabından gündelik yaşamına dair sık sık paylaşım yapıyor. Aile üyeleri ile de pozlarını yayınlayan Arıkan'ın ablası beğeni topladı.

Gaziantepli olan Enis Arıkan küçük yaşta babasını kaybetti. Ünlü ismin Gamze isminde bir ablası bulunuyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gamze Arıkan Enis Arıkan ile de paylaşım yapıyor. Instagram kullanıcıları tarafından "Ablanız Ezgi Mola'ya benziyor", "Nasıl güzelsiniz", "Ne kadar güzelsiniz", "Ezgi Mola sandım" yorumları yapıldı.