Enis Arıkan'ın ablası güzelliği ile hayran bıraktı

En son Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Enis Arıkan sevilen isimler arasında yer alıyor. Özel hayatı da merak konusu olan Arıkan’ın ablasını görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin ablası olan Gamze Arıkan’ın Ezgi Mola ile olan benzerliği dikkat çekti.

Enis Arıkan'ın ablası güzelliği ile hayran bıraktı

Familya, Yasak Elma, Jet Sosyete gibi dizilerde rol alan Enis Arıkan sosyal medya hesabından gündelik yaşamına dair sık sık paylaşım yapıyor. Aile üyeleri ile de pozlarını yayınlayan Arıkan'ın ablası beğeni topladı.

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Gaziantepli olan Enis Arıkan küçük yaşta babasını kaybetti. Ünlü ismin Gamze isminde bir ablası bulunuyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gamze Arıkan Enis Arıkan ile de paylaşım yapıyor. Instagram kullanıcıları tarafından "Ablanız Ezgi Mola'ya benziyor", "Nasıl güzelsiniz", "Ne kadar güzelsiniz", "Ezgi Mola sandım" yorumları yapıldı.

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