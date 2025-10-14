Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sürpriz sonuçlara imza atan Kuzey Makedonya Kazakistan karşısında önemli bir fırsat tepti.

Belçika deplasmanından 1 puanla dönen Kuzey Makedonya evinde grup lideri olarak çıktığı Kazakistan maçında 1-1'lik berbaberlik sonucu ikinci sıraya düştü.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 54'üncü dakikasında Kazakistan Dinmuhamed Karaman ile üstünlüğü yakaladı.

ENIS BARDHI FRİKİKTEN YAZDI

Son bölüme doğru girilirken 74'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enis Bardhi, harika bir frikik golüyle Kuzey Makedonya'yı hayat verdi. Karşılaşma bu golle birlikte 1-1 sona ererken Kuzey Makedonya 13 puanla ikinci sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Galler'i deplasmanda 4-2 yenen Belçika ise puanını 14'e yükselterek liderliği devraldı.