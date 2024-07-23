"Enka Açık Hava Sineması" film gösterimleri başlıyor

Kaynak: AA
"Enka Açık Hava Sineması" film gösterimleri başlıyor

Enka Sanat ve Başka Sinema'nın hazırladığı "Enka Açık Hava Sineması" film gösterimleri, 1 Ağustos'ta Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu'nda başlayacak.

Enka Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, 1 Ağustos'ta Koji Yakusho'nun performansıyla Cannes Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldüğü ve Oscar'a aday gösterilen "Mükemmel Günler" filminin gösterimi yapılacak.

Programda ayrıca "Çocuk ve Balıkçıl" filmi 5 Ağustos'ta, "Bir Skandalın Peşinde" 7 Ağustos'ta ve "Oppenheimer" 9 Ağustos'ta gösterilecek.

Gösterimlerin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için "enkasanat.org" adresi ziyaret edilebilir.

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