Herkesin bilmesi gerekiyor. Enkaz altından gelen bu ses hayat kurtarıyor

DHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremde en fazla hasar alan şehirlerarasında Hatay bulunuyor. Çok sayıda binanın yıkılması ve yetersiz şartlar Hatay'da yaşayan depremzedelere ulaşma imkânını zorlaştırdığı ifade edildi.

UFAK BİR TIRNAK HAREKETİYLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Cihazlar ile çalışmaların sürdüğünü hatırlatan İtfaiyenin arama-kurtarma amiri İbrahim Navruz şu sözleri söyledi:

“Elimizdeki cihazlar, 30 metre derinlikli enkazda dikey bir vaziyette rahatlıkla sesi alabilmekte. Ufak bir tırnak hareketini, duvara sürtme hareketini duyabiliyoruz. Bu şekilde dinleme yaparak, kişinin olduğu noktayı rahatlıkla tespit edebiliyoruz.”

DUVARIN TIRMALANMASI YETERLİ OLACAKTIR

İbrahim Navruz, “Çalışmaları da o noktaya yönlendirerek, vatandaşlarımızı sağ olarak çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Duvarı herhangi bir şekilde tırmalaması yeterli olacaktır. Duvara bir şekilde vurması, sürtmesi yeterli olacaktır. O cihaz sayesinde noktasını tespit edebiliyoruz. Özellikle dün yaptığımız aramada sensörleri yerleştirdik. Ekip arkadaşlarımız, enkaz altında olduğunu umut ettiğimiz kişiye, 'Sesimi duyuyorsan elini, tırnağını bir yere sürt' diyerek sesleniyor. Oradaki vatandaşımız, insanımız o sesi duyduğunda; herhangi bir sürtme ya da tırnak kazıma hareketi yaptığında yerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu da enkaz altındakilerin hayatını kurtarıyor” sözlerini kullandı.