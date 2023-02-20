Enkazdan kurtarılan köpeğe askerler sahip çıktı

İHA'nın haberine göre, Türkiye’yi sarsan iki büyük depremin ardından Hatay’da bir çok bina enkaza dönerken, Ekinci Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan 250 daireli Rönesans Sitesi de şiddetli depreme dayanamadı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren askerler ise moloz yığınları arasında gelen ses üzerine harekete geçti. Enkaz altında bir köpeğin kaldığını fark eden askerler, mahsur kaldığı yerden çıkardıkları Alman Kurdu cinsi köpek için veteriner çağırdı.

Bölgeye gelen gönüllü veterinerler sağlık kontrollerini yaptığı köpeğin çipi olmadığını fark etti. Bir süre ailesi aranan köpeği askerler sahipsiz bırakmadı. "Hera" ismi verilen köpek bir süre kontrol amaçlı veteriner kliniğinde kontrol altında tutulacak.

Deprem bölgesinde hayvan arama ve kurtarma ekip lideri Ayten Aktepe, “Fethiye’den geldim. Öncelikle Türkiye’nin başı sağolsun. Askerler gelen sesler üzerine moloz yığınları arasında kalan bir köpeği çıkardı. Bize gelen ihbar üzerine hemen bölgeye gittik ve köpeğin sağlık kontrollerini yaptık. Daha sonra kurtarılan köpeğin çipi olmasını fark ettik. Bir süre ailesini arardık fakat bulamadık. Sağolsun bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren askerler mahsur kalan hayvana sahip çıktılar” dedi.