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Enkazdan kurtulup hastanede tedavi gören Elif Naz'ın 'Başa Çıkma Kartı'

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden yaralı kurtulan ancak annesini kaybeden Elif Naz Çil (14) tedavi gördüğü hastanede, kendini daha iyi hissetmek için notlar hazırlayıp başucuna koydu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:50
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Enkazdan kurtulup hastanede tedavi gören Elif Naz'ın 'Başa Çıkma Kartı'

Enkazdan kurtulup hastanede tedavi gören Elif Naz'ın 'Başa Çıkma Kartı'
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Elif Naz’ın 'Başa Çıkma Kartı' başlıklı notlarının ilk maddesinde "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde” yazıyor.

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme, Elif Naz Çil ve ailesi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalandı. Bulundukları apartmanın yıkılmasıyla Elif Naz ve babası Emrah Çil enkazdan birkaç saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Anne Döne Çil ise hayatını kaybetti. İslahiye Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan Elif Naz ve babası, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olan baba-kız tedaviye alındı.

'YANIMDA GÜZEL İNSANLAR VAR'

Annesini kaybettiğini depremin 5’inci günü öğrenen Elif Naz, moralini iyi tutmak için kuzeninin önerisiyle notlar yazdı. 'Elif Naz’ın Başa Çıkma Kartı' başlıklı notları hastane yatağının başucuna yapıştıran Elif Naz, sık sık yazdıklarını okuyarak yaşadıklarının etkisinden kendini korumaya çalışıyor. Elif'in yazdığı notlarda, "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde", "Günden güne iyileşiyorum", "Yanımda çok güzel insanlar var", "Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel", "Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim", "Yeniden başlamak sevdiklerimle yaptığım planlar ile daha kolay geliyor", "Yemek yapmak, resim yapmak ve dahası…" ifadeleri yer alıyor. 

“NEFESİMİN DARALDIĞINI HİSSEDİYORDUM”

Depremde annesini kaybettiğini ancak babası ve o gün şehir dışında olan kardeşiyle kendisinin kurtulduğunu söyleyen Elif Naz, depremden sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben buraya depremden sonraki ilk gün geldim ve 5 gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için ilk başta çok zor gelmişti. Nefesimin daraldığını hissettiğim zamanlardı. Kuzenim geldi, bana yardım etti. ‘Beraber bunu yazabiliriz’ dedi. Özellikle ‘Dışından oku’ dedi. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bunu sesli bir şekilde okumamı istedi. Bu nedenle yazdım bu notları. Özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak ona dair bir not yazdım.”

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