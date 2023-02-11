11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü. ''Enkazdan sağ çıkamadılar''

Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü. ''Enkazdan sağ çıkamadılar''

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu. Sakallıoğlu, Gaziantep'te yaşayan eşinin amcası ve yengesini kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:04
Takip Et

Enkazdan sağ çıkamadılar! Yasemin Sakallıoğlu ve eşini kahreden haber

Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü. ''Enkazdan sağ çıkamadılar''
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremlerde hala mucize haberleri gelmeye devam ederken, bilanço giderek ağırlaşıyor. Yasemin Sakallıoğlu eşinin, Gaziantep'te yaşayan amcası ve yengesini kaybettiğini duyurdu.

AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım tırı gönderen Yasemin Sakallıoğlu'ndan üzücü haber geldi. Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesini kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

''Biz eşimin amcasını ve yenesini maalesef bugün kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur''

Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

''Canım İbrahim amcam ve Nilgün yengem maalesef enkazdan sağ çıkamadılar.. Beş gündür tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapan Afad ,Tsk ,Umke ,Polis arama kurtarma ,Kuwait fire force ekiplerine ve bizler için dua eden herkese teşekkür ederiz. Başımız sağolsun.''
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.