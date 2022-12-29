﻿Valencia derbiye yetiştirilecek

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'u mağlup etmesinin ardından gözler Enner Valencia'daydı. Hatayspor maçında kadroya alınmayan tecrübeli santrafor, sakatlık düşüncesiyle Jorge Jesus tarafından riske edilmek istenmemişti.

DERBİYE YETİŞTİRİLECEK

Antalyaspor maçını da kaçırma ihtimali bulunan Valencia'nın Galatasaray'la 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye büyük olasılıkla yetişebileceği belirlendi. Deneyimli golcü, Trabzonspor deplasmanında 68. dakikada oyuna dahil olurken fazla varlık gösterememişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyen Valencia, 15 gole imza atarken 4 de asist yaptı.