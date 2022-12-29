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Valencia derbiye yetiştirilecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Galatasaray derbisine yetiştirilecek. Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nın başarısı için fedakarlık yapan ve kendisini zorlayan deneyimli golcü dizinde ağrı hissedince Hatayspor karşılaşmasında riske girmek istememişti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:09
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Enner Valencia Galatasaray derbisine yetiştirilecek! Hatayspor maçında oynamamıştı

Valencia derbiye yetiştirilecek
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'u mağlup etmesinin ardından gözler Enner Valencia'daydı. Hatayspor maçında kadroya alınmayan tecrübeli santrafor, sakatlık düşüncesiyle Jorge Jesus tarafından riske edilmek istenmemişti. 

DERBİYE YETİŞTİRİLECEK

Antalyaspor maçını da kaçırma ihtimali bulunan Valencia'nın Galatasaray'la 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye büyük olasılıkla yetişebileceği belirlendi. Deneyimli golcü, Trabzonspor deplasmanında 68. dakikada oyuna dahil olurken fazla varlık gösterememişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyen Valencia, 15 gole imza atarken 4 de asist yaptı.

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