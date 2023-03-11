Enner Valencia'yı Ekvador basını topa tuttu

Ekvador basını, Fenerbahçe forveti Enner Valencia'nın Sevilla maçındaki performansını değerlendirdi.



"Süperman Sevilla'da tökezledi" manşeti ile Valencia'nın İspanya'daki maçta etkisiz bir görüntü sergilediği belirtildi.



DÜNYA KUPASINDA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

33 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansı ile Valencia, devre arasında birçok kulübü peşine taksa da Valencia, Fenerbahçe'den ayrılmadı.



26 GOL KAYDETTİ

Valencia, bu sezon oynadığı 33 maçta 2 bin 93 dakika sahada kaldı.

Deneyimli isim bu süre içinde rakip ağları 26 kez sarstı.