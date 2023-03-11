11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia'yı Ekvador basını topa tuttu

Enner Valencia'yı Ekvador basını topa tuttu

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, ülkesinde gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:52
Takip Et

Enner Valencia ülkesinde gündem oldu

Enner Valencia'yı Ekvador basını topa tuttu
+
Aa
-

Ekvador basını, Fenerbahçe forveti Enner Valencia'nın Sevilla maçındaki performansını değerlendirdi.

"Süperman Sevilla'da tökezledi" manşeti ile Valencia'nın İspanya'daki maçta etkisiz bir görüntü sergilediği belirtildi.

DÜNYA KUPASINDA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ
33 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansı ile Valencia, devre arasında birçok kulübü peşine taksa da Valencia, Fenerbahçe'den ayrılmadı.

26 GOL KAYDETTİ
Valencia, bu sezon oynadığı 33 maçta 2 bin 93 dakika sahada kaldı.
Deneyimli isim bu süre içinde rakip ağları 26 kez sarstı. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
1
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
3
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
4
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
5
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Şap hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Şap hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Şap hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Levent Şahin: Bu bir meydan okumaydı
﻿Levent Şahin: Bu bir meydan okumaydı
﻿Levent Şahin: Bu bir meydan okumaydı
﻿Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
﻿Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
﻿Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
﻿Refüjü kıraathane yaptı
﻿Refüjü kıraathane yaptı
﻿Refüjü kıraathane yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.